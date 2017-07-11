yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini ziyaret etti. Bakan Işık burada yaptığı açıklamada, “İhanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu” dedi.

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini ziyaret etti. Bakan Fikri Işık’a, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, polisler, askerler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Fikri Işık ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene katılanlar şehitler için dua okudu.

Törenin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “15 Temmuz 2016’da tarihimizin en büyük ihaneti ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizin içerisine yuvalanmış ihanet şebekesi Türkiye’de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin birliğine bütünlüğüne çok ağır darbe vuracak ihanete kalkıştılar. Allah’a hamd olsun, tarihimizin en büyük ihanetine, milletimiz de tarihin en büyük başkaldırısı ile karşılık verdi. Büyük bir kahramanlık ile bu ihanet girişimini engelledi. Bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı alması noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi” dedi.

Bu uğurda canlarını veren 249 şehide Allah’ta rahmet dileyen Fikri Işık, “İhanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu. 2 bin 195 gazimiz kanlarıyla bu ihanet girişimine ‘Dur’ dedi. Bütün millet olarak o gece bu ihanet girişimini akamete uğratmak için sokaklara döküldük. Milletimizin her ferdi hiçbir siyasi görüş, hiçbir hayat farklılığı gözetmeden sahaya indi. Milletimin birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya gösterildiği bir gece oldu. Bu süreçte gerçekten hayatlarını kaybeden şehadete yürüyen tüm şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Sadece 15 Temmuz’da değil, bu toprakların bize ebedi vatan olması için bugüne kadar hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gelecek kuşakların bu bilinçte yetişmesi için bu anma etkinliklerini özellikle önemsiyoruz. İnşallah bir daha ülkemiz böyle bir ihanet ile karşı karşıya kalmaz. Böyle bir ihaneti aklından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacakları, 15 Temmuz gecesi ortaya konmuştur” diye konuştu.