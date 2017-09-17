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17 Eylül 2017 11:44

Mimar Sinan’ın 438 yıllık eseri restorasyona girdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1579 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan 438 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camii, 3 yıl sürecek kapsamlı bir restorasyona girdi.

Mimar Sinan’ın 438 yıllık eseri restorasyona girdi

17 Eylül 2017 11:44


İzmit’te 2. Selim Han’ın 2. Veziri Pertev Mehmet Paşa’nın vasiyeti üzerine Kethüdası Sinan Ağa tarafından 1572 yılında Mimar Sinan tarafından yapımına başlanılarak 1572 yılında ibadete açılan Pertev Mehmet Paşa Camii restorasyon çalışmaları için ibadete kapatıldı. 438 yıldır orjinalliğini koruyan camii 16. yüzyılda cami, imaret, hamam, kervansaray, sıbyan mektebi, aşevi, şadırvan, ve çeşme olarak hizmet verirken bazı bölümleri zamanın yıpratıcı etkisiyle yok olmaya yüz tutmuş bazıları ise yıkılmıştı. Son olarak 42 yıl önce kapsamlı bir restorasyona giren camiye yapılacak yeni restorasyon çalışması için İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı ihale sonucu çalışmalara başlandı.


Caminin orjinalliğini bozmadan yeni bir görünüme kavuşturulması amaçlanan ve 31 Aralık 2018’de tamamlanması beklenilen çalışmalar yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak. Restorasyon sırasında cami cemaatinin mağdur olmaması için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cami bahçesine büyük bir mescit inşa edildi. Caminin restorasyonuyla ilgili konuşan vatandaşlar ise Mimar Sinan’ın eserinin korunması için çalışmaların gerekli olduğunu söylediler.




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