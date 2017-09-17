Mimar Sinan’ın 438 yıllık eseri restorasyona girdi

İzmit’te 2. Selim Han’ın 2. Veziri Pertev Mehmet Paşa’nın vasiyeti üzerine Kethüdası Sinan Ağa tarafından 1572 yılında Mimar Sinan tarafından yapımına başlanılarak 1572 yılında ibadete açılan Pertev Mehmet Paşa Camii restorasyon çalışmaları için ibadete kapatıldı. 438 yıldır orjinalliğini koruyan camii 16. yüzyılda cami, imaret, hamam, kervansaray, sıbyan mektebi, aşevi, şadırvan, ve çeşme olarak hizmet verirken bazı bölümleri zamanın yıpratıcı etkisiyle yok olmaya yüz tutmuş bazıları ise yıkılmıştı. Son olarak 42 yıl önce kapsamlı bir restorasyona giren camiye yapılacak yeni restorasyon çalışması için İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı ihale sonucu çalışmalara başlandı.

Caminin orjinalliğini bozmadan yeni bir görünüme kavuşturulması amaçlanan ve 31 Aralık 2018’de tamamlanması beklenilen çalışmalar yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak. Restorasyon sırasında cami cemaatinin mağdur olmaması için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cami bahçesine büyük bir mescit inşa edildi. Caminin restorasyonuyla ilgili konuşan vatandaşlar ise Mimar Sinan’ın eserinin korunması için çalışmaların gerekli olduğunu söylediler.