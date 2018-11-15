Minibüs demir bariyerle saplandı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan panelvan minibüs, demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Gıyasettin A. idaresindeki 34 VHV 39 plakalı panelvan minibüs, yan yola giriş yapmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, demir bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan minibüs sürücüsü Gıyasettin A., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Gıyasettin A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Gıyasettin A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.