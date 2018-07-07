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07 Temmuz 2018 22:29

Minibüs dereye uçtu: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu minibüs yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Minibüs dereye uçtu: 4 yaralı

07 Temmuz 2018 22:29

Araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Otogar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinan S. idaresindeki 41 YM 144 plakalı minibüs, plakası belirlenemeyen bir otomobilin sıkıştırması üzerine yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Yüksel S. (45), Beytullah S. (13), Sibel P. (25) ve bir buçuk yaşındaki Belinay P. yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Kaza yapan minibüs içerisinde bulunan vatandaşların akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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