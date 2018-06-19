Minibüste çıkan yangın korkuttu

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sandıcak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şahin Demir idaresindeki 53 AP 905 plakalı panelvan aracın motor kısmından seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Aracı durduran Demir, duman yoğunluğunun giderek arttığını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Minibüste çıkan yangını kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından minibüste yapılan incelemede yangının aracın elektrik sisteminde kaynaklanan bir arızadan dolayı çıktığı belirlendi.