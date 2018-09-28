"Minik Bulut Minnak" seyircilerini bekliyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda, yeni sezonda sahnelenecek olan “Minik Bulut Minnak” isimli çocuk oyununun provaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon yeni bir çocuk oyununu sahneye koyuyor. ‘Minik Bulut Minnak' isimli çocuk oyunu 17 Ekim tarihinde saat 11.00'de ilk kez sahnelenecek. Yağmur yağdıramayan küçük bir yağmur bulutu olan Minnak'ın, yağmur yağdırmayı düşlemesi sırasında, hayallerin gerçeklerle olan çatışmasını ve ekip ruhu ile mücadele etmenin değeri anlatılıyor. Minik Bulut Minnak çocuk oyunu, 21, 24, 28 ve 31 Ekim tarihlerinde de minik seyircilerin karşısında olacak.

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği oyunun sahne arkası kadrosunda; Koreograf İlyas Akbulut, Dekor Tasarımı Rona Topçuoğlu, Kostüm Tasarımını Ebru Aklar, Işık Tasarımı Yaşar Demirkıran, Müziklerini Ali Agah Eroğlu, Görsel Efekt Aktürk Aksoy ve Ses Efekt Mehmet Cebe yer alıyor. Minik Bulut Minnak'ın oyuncu kadrosunda; Cansu Cengiz Mengüç, Ferdi Yıldız, Işık Öztorun, Mehmet Beyazıt, Nursel Çeliktürk, Sarper Saydam yer alıyor.