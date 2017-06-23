Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:49

Minik Eskrimciler Türkiye Şampiyonasında başarılı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu minik eskrimciler Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde etti.

Minik Eskrimciler Türkiye Şampiyonasında başarılı oldu

23 Haziran 2017 11:49


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Minik Eskrimciler Eskişehir’dekia pistte fırtına gibi esti. Antrenör Ömer Kılıç nezaretinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu eskrimciler, müsabakalar sonunda bir altın üç gümüş madalya kazandı.12-18 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Eskrim Süper Minikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası Odunpazarı Yenikent Spor Salonunda yapıldı.


Türkiye genelindeki 37 Kulüpten şampiyonaya toplam 1465 minik eskrimci katıldı. Şampiyonaya on sporcuyla katılan mavi beyazlılardan Yusuf Arhan Duyaroğlu Türkiye Şampiyonu olurken, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Çağan Batu Bahadır, Toygun Galyan ise gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. Alt yapıda iyi bir ivme kazanan Kağıtsporlu eskrimciler, gelecek için iyi sinyaller verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!