Minik Eskrimciler Türkiye Şampiyonasında başarılı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Minik Eskrimciler Eskişehir’dekia pistte fırtına gibi esti. Antrenör Ömer Kılıç nezaretinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu eskrimciler, müsabakalar sonunda bir altın üç gümüş madalya kazandı.12-18 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Eskrim Süper Minikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası Odunpazarı Yenikent Spor Salonunda yapıldı.

Türkiye genelindeki 37 Kulüpten şampiyonaya toplam 1465 minik eskrimci katıldı. Şampiyonaya on sporcuyla katılan mavi beyazlılardan Yusuf Arhan Duyaroğlu Türkiye Şampiyonu olurken, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Çağan Batu Bahadır, Toygun Galyan ise gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. Alt yapıda iyi bir ivme kazanan Kağıtsporlu eskrimciler, gelecek için iyi sinyaller verdi.