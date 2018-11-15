Minik yüzücüler sertifikalarını aldı

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi'nin yüzme kurslarına katılarak eğitim gören minik öğrencilere sertifikaları verildi.

Körfez Belediyesi tarafından sporu tabana yayma adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Futboldan güreşe, voleyboldan yüzmeye kadar 15 farklı branşta binlerce öğrencinin eğitim gördüğü spor akademilerine ilgi her geçen gün artıyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da son olarak Yüzme Havuzu'nda eğitim gören miniklerle bir araya geldi.

Körfez Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kurslara katılan ve başarılı olan minik öğrencilere sertifika veren Başkan İsmail Baran, “Sizlerin küçük yaşlarda burada eğitim görmesi bizlerin ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. 4 bin 500 öğrencimize spor akademilerimizde eğitim veriyoruz. Sizlerin daha sağlıklı bir nesil olarak bu ülkeye katkı sunmanızı istiyoruz” dedi.

Başkan İsmail Baran, annelerin emeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, “İşin mutfağında olsak da aslında asıl başarı annelerin. Ailelerimiz çocuklarımızı tesislerimize getirerek hem onların geleceği hem de ülkemizin geleceği açısından önemli bir rol üstlendiler” diye konuştu. Başkan İsmail Baran daha sonra çocuklara sertifikalarını takdim ederken, annelere de hediye takdiminde bulundu.