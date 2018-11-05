Minikler hem eğlenecek hem öğrenecek

“Toplu Taşımada Nezaket ve Görgü Kuralları'' konulu öğretici tiyatro oyunu, Kocaeli genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sahnelenmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki sorunların en aza indirilmesi için ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ‘Saygı Sizden, Sevgi Bizden' temalı öğretici ve eğlendirici bir tiyatro oyunu başlattı. 'Toplu Taşımada Nezaket ve Görgü Kuralları' konusuyla sahnelenen tiyatro oyununda öğrenciler, toplu taşımada nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçleniyor. Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan eğitimlerde, tiyatro ile öğrencilere, toplu taşımada nasıl davranılması gerektiği öğretiliyor.

Tiyatro gösterimi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesince, Kocaeli'ndeki 12 ilçede salon şartları uygun olan 19 okul belirlendi. Toplamda 5 bin öğrenciye ulaşması planlanan tiyatro oyunu, belirlenen okullarda sahnelenmeye başlandı. Toplamda 50 dakika olan ve 9 bölümden oluşan tiyatro oyununda, “Toplu Taşımada Nezaket ve Görgü Kuralları” konusu; öğretici bilgiler verilerek öğrencilere aktarılıyor.