Miniklerin kitap gelirleri şehit ve gazi ailelerine

sınıfında eğitim gören 34 öğrenci yazdıkları şiirleri kitaplaştırıp, gelirini de şehit ve gazi ailelerine bağışlıyor.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 10. kez kapılarını, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde ziyaretçilere açtı. Kitap fuarının açılış programına katılıp protokolle kurdele kesen İzmit Ulugazi İlkokul 2. Sınıf öğrencileri, kendi yazdıkları şiirlerini öğretmenleri Jale Gülkaçmaz önderliğinde kitaplaştırdı. “Her Telden” isimli kitabın satışından elde edilen gelirler, Şehit ve Gazi ailelerine bağışlanacak. Açılış programı sonrasında öğrenciler, Fuar Merkezi’nde bulunan Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda kendi yazdıkları şiirlerini ziyaretçilere seslendirdiler. 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl ana teması Çocuk Edebiyatı olarak belirlendi.

Fuarda konuşan Ulugazi İlköğretim Okulu öğretmeni Jale Gülkaçmaz, Kocaeli Kitap Fuarı’nda çok güzel bir amaç için toplandıklarını belirterek, “Öğretmenlik hayatımda birleşmenin en somut halini yaşıyorum. Öğretmen hayatımın en güzel anını yaşıyorum. 34 öğrencimin en büyük hayranıyım. Ortaya somut ve güzel bir eser çıkarmak çok güzel bir duygu” dedi.