Miras için akrabasını bıçakladı

Olay, İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan Feridun Özbek (53), aralarından daha önceden miras yüzünden husumet bulunan bir akrabası tarafından bacağından ve kollarından bıçaklanarak yaralandı. Feridun Özbek aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Özbek’i bıçaklayan akrabası ise olay yerinden hızla kaçtı. Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özbek, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Özbek’i bıçaklayıp kaçan akrabası polis ekipleri tarafından yakalanarak Bekirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.