Modern Hayvan Pazarı’nın ilk kurbanlıkları geldi

2016 yılında hizmete açılan 10 milyonluk yatırım sayesinde kurban alıcılarıyla satıcıları en modern ortamlarda buluşuyor. 22 dönüm arazi üzerine kurulan ve içerisinde her türlü sosyal donatı ve tesisin bulunduğu modern hayvan pazarına kurban bayramı için ilk kurbanlıklar getirildi.

Hayvan pazarında, İzmit başta olmak üzere; Van, Artvin, Ağrı, Erzurum, Yozgat, Bolu, Afyon, Tokat, Kars ve Sakarya gibi Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar dualarla içeriye alındı. Pazarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İzmit Belediyesi Zabıta, İlçe Tarım, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de 7 gün 24 saat bölgede görev yaptığı da dikkat çekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyük hareketliliğin yaşandığı pazar alanında, olası bir hastalık tehlikesine karşı zabıta ekipleri ve veteriner hekim kontrolünde ilaçlama yapıldığı bildirildi. Pazara gelen kurbanlık hayvanları taşıyan araçların sevk ve pasaport, araç dezenfeksiyon belgesi ile kurbanlık hayvanların sağlık raporu ve hayvanların yaşları konularında İzmit Belediyesi veteriner hekimi ve zabıta tarafından gerekli denetimlerinin de titizlikle gerçekleştirildiği vurgulandı. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda yaklaşık 2 bin büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanın alıcısıyla buluşacağı ifade edildi.

Hayvanlarını Türkiye’nin en modern pazarında satışa sunan satıcılar, "Eskiden kurbanlıklarımızı düzensiz, sağlıksız ve güvenliksiz ortamlarda satmaya çalışıyorduk. Şimdi ise hayvanlarımızı veteriner hekimlerin kontrolünde 24 saat güvenlikli bir alanda satışa sunuyoruz. Biz de hayvanlarımızla ilgili bir herhangi bir korku ve kaygı yaşamadan belediyemiz tarafından bizim için oluşturulan yatakhanelerde huzur içerisinde gecelerimizi geçiriyoruz” diyerek kendilerine bu imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.