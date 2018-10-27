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Mohamed Saadie Kartepe Zirvesi'nde

Kartepe Zirvesi’nde Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie söz aldı.

Kartepe Zirvesi'nde Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie söz aldı.


Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu Eş Başkanı Mohamed Saadie, Kartepe Zirvesi'nde verdiği açıklamada uluslararası toplumun bizlere ders verdiğini ifade etti. Aynı zamanda Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı olan Saadie, “Batı ders vermekle yetinmiyor. İnsan hakları konusunda da bize baskı kuruyor. Dünyanın her yerine vizesiz geziyorlar. Bize sınırlı birkaç ülke bırakmışlar. Bizim hayatımızı sürdüreceğimiz asıl yerleri sınırlandırıyorlar. Asıl insan hakları ihlali yapan onlar. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Büyük bir ağ oluşturan Türkiye Cumhuriyeti, bu bölgeye örnek oluşturmaya başladı ve yardımların ulaşmasını sağladı. Bunun belki de en büyük örneği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun başında olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yaptığı çalışmalar oldu. Geçtiğimiz günlerde Filistin ve Türk Belediyeleri ile bir işbirliği protokolü imzalandı. Eminim ki bu protokol daha da kapsamlı olacak. Bu proje tüm Arap ve bölge ülkelerine kapsayacağına inanıyorum” dedi.

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