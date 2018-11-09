Motor kısmından yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay TEM Otoyolu İzmit kesimi Bekirdere Viyadüklerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seda Dinçer idaresindeki 06 DS 710 plakalı otomobil Bekirdere Viyadükleri mevkiinde seyir halinde ilerlediği esnada motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görerek aracı emniyet şeridine çeken sürücü, eşi Dursun Dinçer ile otomobilden inerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Motor kısmı kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.