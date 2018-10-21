Motor tutkunları farkındalık için kan bağışında bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 150 motor tutkunu, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kocaeli'de kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet tutkunları, motosikletlerini kan vermek için sürdü. Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği ve Kocaeli Motor Sporları Kulübü ortaklığında düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, İzmit ilçesi Anıt Park'ta Türk Kızılayı tarafından kurulan kan bağışlama aracına gelerek kan verdi. Kan bağışı için sıraya giren motosiklet tutkunları dakikalarca sırada bekledi. Kan bağışında bulundukları için mutlu olduklarını ifade eden motosiklet tutkunları, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir arada kan bağışında bulunduklarını ifade ettiler.

Motosiklet sürücüleri olarak sürekli toplumsal olaylarda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyleyen Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği üyelerinden Muhammet Ali Yücel, "Bugün Kocaeli'de motosikletliler birliği olarak bir kan bağışı organizasyonu başlattık. Bütün motosiklet kullanıcıları, gönüllü olarak gelip kan bağışında bulundular. Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. İnsanlar motosikletlere her zaman ön yargıyla bakıyorlar. Elimizden geldiği kadar bu önyargıyı kırmaya çalışıyoruz. Bilinçli motosiklet sürücüleri yetiştirmeye ya da bu da teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi.

Motosiklet toplulukları olarak kan bağışının önemini insanlara duyurabilmek için bir araya geldiklerini kaydeden Kocaeli Üniversitesi Motor Sporları Kulübü Başkanı Furkan Akkan ise, “Kocaeli'de her etkinlikte öncelikli olarak motosikletleri görüyoruz. Abilerimiz sırtlanıyordu. Bu etkinlikte de biz sırtlanalım bunu dedik. Bugün burada güzel bir kalabalığa kavuştuk. Bizim beklediğimiz sayı 400 motosikletliydi. Ancak yağmur yağışından dolayı gelen motosikletli sayısı 150 kişi oldu. Küçük çocuklarıyla bile gelenler vardı. Kask giydirip küçük çocuklarını buraya getirmeleri güzel bir şey. Biz zaten kültür motorunu yeni gelen nesle aktarmaya çalışıyoruz. Abilerimiz bunu yapıyor, biz de bunu üniversite topluluğu olarak geliştirip motosiklet camiasına sokmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz 4 yıldır aktif olarak. Bundan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.