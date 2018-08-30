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30 Ağustos 2018 17:07

Motosiklet tutkunları motosikletlerini Zafer Bayramı için sürdü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, motosikletlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Motosiklet tutkunları motosikletlerini Zafer Bayramı için sürdü

30 Ağustos 2018 17:07

yıldönümü için sürdü.


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gebze Motosiklet Kulübü üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlamak için bir araya geldi. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan onlarca motosiklet tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü motosikletleriyle kutladı.


Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gebze Motosiklet Kulübü Başkanı Barış Bal, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin 96. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuza dek şükran ve minnetle anacağız. Gebze Motosiklet Kulübü olarak bugün burada toplanan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından motosikletleri ile kortej oluşturan motosiklet tutkunları, Gebze ve Darıca kent meydanında tur attı.




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