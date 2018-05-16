Muallimköy’de yollar yenileniyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi. Havaların sınmasıyla Gebze genelinde asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmaları yürüten ekipler, Muallimköy’de de cadde ve sokakları yeniliyor. Ekipler ayrıca sokaklarda da parke onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, program dahilinde bakım işlerini devam edeceğini dile getirdi.