Mucit Dünyası'nda eğitmenlere eğitim

Kocaeli Bilim Merkezi'nde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda eğitimler başladı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki eğitimler de start aldı. Yıl boyunca ilgi gören Bilim Merkezi eğitimlerinde, Sanayi 4,0 Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda öğretmenlere yönelik eğitimler başladı. Anaokulu öğretmenlerinin katılımıyla başlayan Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimlerinde, birçok kodlama ve uygulama yazılım eğitimleri veriliyor. Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleşen kurslarda öğretmenlere Arduino Yazılım Uygulama, Makey-Makey Scratch Kodlama, Code org, 3D Objeni Tasarla ve Android Uygulama Yazılım gibi eğitimler veriliyor. Verilen eğitimlerle öğretmenlerin kendilerini geliştirerek, öğrencilerine daha da faydalı olmasının önü açılıyor.