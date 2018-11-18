Müfreze binaları ilk müdahale üssü olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları inşa ediyor. Günün şartlarına göre tasarlanan bu yapılar, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındıracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu müfreze binalarını Kocaeli Şehirler Arası Otobüs Terminali, Bağçeşme, Gebze ve Karamürsel'e inşa ediyor.

İtfaiye terminal müfreze binası 7 araçlık itfaiye aracı garajına sahip olması planlanıyor. Yapı bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Müfreze binası Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi'nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor.

3 katlı olan yapı bin 800 metrekare inşaat alanına sahip. Bina bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılıyor. Karamürsel İtfaiyesi Yeni Müfreze Binası 5 araç kapasitesine sahip olacak.