Müftülük, modern binasına kavuşuyor

Körfez Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Körfez Müftülüğü’nün yeni hizmet binasında sona doğru gelindi. Dört katlı olarak inşa edilen ve içerisinde kuran kursu, mescit, 300 kişilik konferans salonu ve hizmet birimlerinin olduğu dört katlı hizmet binası, modern görünüme kavuştu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve birim müdürleri ile birlikte iç tefrişatın devam ettiği Körfez Müftlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Yeni müftülük binasının ilçe için bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez Belediyesi olarak Körfez Müftülüğümüzün yeni hizmet binasının inşaatını tamamladık, şimdi iç tefrişatını gerçekleştiriyoruz. Bina, din hizmetlerinin verilmesinde her türlü alt yapıya sahip olacak. İlçemizde milli ve manevi değerlere bağlı nesil yetiştirilmesi için, İslami hizmetlerin daha sağlıklı ortamda verilmesi için önemliydi. Biz her zaman bu milletin dinini, asli bilgilerini birinci kaynaktan, ehil ellerden öğrenmeleri için diyanetin yapacağı bu hizmetler önemliydi. Hayırlı hizmetler yapacaklardır. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran daha sonra çalışmaların sürdüğü birimleri gezdi, bilgi aldı.