Muğla’da şehit olan asker Kocaeli’de toprağa verildi

Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, nöbet değişimine giden 20 yaşındaki Ömer Özavcı, asker arkadaşı İ.A. ile sohbet etmeye başladı. Bu esnada şakalaşan İ.A., arkadaşı Ömer Özavcı’yı silahının kazayla ateşlenmesiyle göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ömer Özavcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. Şehit asker, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ndaki törenin ardından Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan baba ocağına getirilmişti.

Dilovası Orhangazi Camii’ndec ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca Koceli Valisi Hüseyin Aksoy, şehidin babası Mustafa Özavcı’nın elini bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Diliskelesi Şehitliği’nde toprağa verildi.