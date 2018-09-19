Muharrem ayı orucunu Körfez Cem Evi'nde açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Körfez Cem Evi'nde gerçekleşen iftar programına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Korfez Cem Evi'ne konuk olarak Muharrem ayı orucunu canlarla birlikte açtı. Muharrem ayının anlam ve önemini içeren Cem TV'deki canlı yayına da konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, milli birlik ve kardeşliğe vurgu yaparak, Kocaeli'nde yaşayan Alevi vatandaşların talep ve önerilerine hızlı bir şekilde cevap verdiklerini ifade etti. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, Körfez Cem Evi Dernek Başkanı Durmuş Yıldırım, Cem Evleri başkanları ve vatandaşların da hazır bulunduğu programda kardeşlik ve mazlumların sesi olan Türkiye'nin önemine vurgu yapıldı.

Körfez Cem Evi'nde açılan oruçlar ve edilen dualarla birlikte zalimlerin karşısında Hz. Hüseyin gibi duruş sergilemenin dünya üzerinde çok önemli olduğunun vurgulandığı programda, Cem TV'deki canlı yayında Büyükşehir Belediyesi'nin Cem Evleri'ne ve Alevi vatandaşlara verdiği destekler takdirle karşılandı. Muharrem ayının önemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Yezid bir kez daha lanetlendi. Canlarla birlikte Muharrem orucunu açan Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından ''Sevgide Buluşalım'' etkinliğinin bu yıl 30 Eylül Pazar günü 13.'sünün düzenleneceğini belirterek, herkesi bu programa davet etti.