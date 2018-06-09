Türkiye’yi barıştıracağız, uzlaştıracağız” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kocaeli’de miting düzenledi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, "Eğitimi nerede konuştuk? Balıkesir’de, neden çünkü diplomamı oradan aldım. Diploması olan var olmayan var. Sanayiyi nereden konuşacağım Kocaeli’de. Türkiye’de meralarımız tarım alanlarımız genç nüfusumuz, denizlerimiz dağıtıldı. Enerji maliyeti çok yükseldi sanayide sanayileşme büyük bir malzeme hareketidir bir takım faaliyetlerdir. Sanayileşmenin içinde akıl ve bilgi vardır. Ama Türkiye’deki sanayide ne yazık ki bir kalitesizlik vardır. İlk işimiz bunu aşmak olacaktır. Türkiye’de milli gelirin yüzde 15’i sanayidedir. Gelişmiş ülkeler ise bizim bugün yakalamakta zorlandığımız döviz kurları ile birlikte 7 bin 800 dolar düşen milli gelirimizi 1950‘lerde yakalamışlardı. Biz borçlarla bu hale geldik. 453 milyar dolar borcumuz var. Bunun 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 15 yılda üretim yerine ithalatı seçtik. Sanayiyi terk ettik. Sanayicileri inşaatçı yaptık. Sanayide yatırımımız yüzde 35’i düşük yüzde 1 yüksek teknolojidir. İnşaat, beton Türkiye’nin büyümesi değildir. Eğer inşaat dünyayı zenginleştirseydi, 1500 yıl önce Çin Seddi’ni yapanlar zengin olurdu. Sanayileşme gelişme inşaatla değil fabrikayla yatırımla olur. Ne yazık ki Erdoğan dünyayı bin sene geriden takip ediyor” dedi.

“Ziraat Bankası medya patronlarına değil tarımda faaliyet gösterenlere verecek”

“Takviyenin bu noktadan çıkışı sanayileşme ile olacaktır” diyen İnce, “Son 1 yılda faizler yüzde 22 arttı. Erdoğan kiminle kavga ettiyse o arttı. Dövizle faizle kavga etti o arttı. İnce’yle kavga etti. İnce’nin oyu arttı. Sanayicinin iki temel sorunu vardı. Birincisi artan faizler ve döviz kurları. Erdoğan kamu mali disiplinini bozdu. Yabancı yatırımcılar ülkeyi terk ediyor. Katma değer üretemiyoruz. Katma değer yüzde 3.5’lerde. Bunu bir an önce yüzde 15’e çıkarmak zorundayız. Benim Cumhurbaşkanlığımda Halkbank yandaşlara kredi veren bir banka olmayacak. Kredilerin vadelerini uzatacağız. Kalkınma bankası girişimcileri destekleyecek. Ziraat Bankası medya patronlarına değil tarımda faaliyet gösterenlere verecek. Dolar ve faiz lobisi var diyor peki ruble ne oldu. Dolar lobisi vardı da Güney Afrika rantı ne oldu? Türkiye bir karanlığa doğru gidiyor. Bu karanlığa doğru giderken meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir cumhurbaşkanı var” ifadelerini kullandı.

“Ustayım dedi meğer kek ustasıymış”

"Erdoğan, Erdal İnönü’yü FETÖ’cü yapmış. Gelsin konuşalım diyor ben de dedim ki o gelemez istersen sen git dedim" diyen İnce, “Yazık günah atanamayan öğretmenler sizi atamayacağım. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları size iş veremeyeceğim, lise mezunu gençler size iş vermeyeceğim ben size bir kıraathane açarım kekleri de çayları da veririm. Önce dedi ben çırağım sonra kalfayım sonra da ustayım dedi, meğer kek ustasıymış. 16 yılın sonunda ustalığı anlaşıldı. Milleti de kekleyeceğini zannediyor. Türkiye’yi ikiye bölecek bedava kek yemek isteyenler Erdoğan’a iş isteyenler bana oy versin. Erdoğan iktidar geldiğinde hastane yaptı biz kurşun döktürdük. Ben ilkokula giderken diyor. CHP’nin tek parti yönetimi vardı. O yönetimde 75 kişilik sınıflar vardı diyor. Cumhuriyet 1923’te kuruldu Erdoğan 54 doğumlu, 50‘de seçim oldu tek parti gitti. Tek partili hayat 1950’de bitti. Erdoğan 54 doğumlu, 61’de ilkokula başlar doğmadan 4 sene önce ilkokula giden bir evliya. Diyor ki ‘CHP camileri yıkıyor’ doğru söylüyor. Bayram için camileri yıkıyor musun diye belediye başkanlarına sordum onlar da deterjanla yıkıyoruz dedi. Erdoğan son 15 yılda bu milletten 865 milyar dolar vergi topaldı. 60 milyar dolarlık da özelleştirme yaptı” şeklinde konuştu.

“Benim döneminde Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası’nın genel müdürlerini hemen değiştireceğim”

Medya patronlarına seslenen İnce, “Allah’ın izni milletin izni ile bu iş oldu. Size bir tek şey söyleyeceğim. Medya patronları benim dönemimde istediğinizi haberi yapacaksınız. Benim döneminde Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası’nın genel müdürlerini hemen değiştireceğim. Haberiniz olsun. Sen ister yaz ister yazma millet geliyor millet. Kocaeli’de çok sayıda kamyoncu olduğunu biliyorum. Onlara sözüm olsun kazım 1 kazık 2 belgeleri var ya bu garibanı kamyon içlerinde yatan birinin çocuğu olarak bütün sorunları çözeceğim Emeklilikte yaşatacağım. 18 yaşında prim ödemiş 30 sene ödemiş sonra da devlet görevini yapacak. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde size sözüm Allah’ın izni ile Cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağım. Türkiye’yi barıştıracağız, uzlaştıracağız. Aday olduğumda sayın Akşener’i, Karamollaoğlu’nu, Demirtaş’ı, Erdoğan’ı ziyaret ettim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden onların hesaplarına 500 lirada para yatırdım. Hepsini ziyaret ettim ama Türkiye barışsın uzlaşsın diye. Sonra Hakkari’ye gittim orada herkesin elinde Türk bayrağı, İzmir Marşı ile karşıladılar beni. Hakkari meydanında dedim ki ’sayın Akşener’in Karamollaoğlu’nun Demirtaş’ın Erdoğan’ın size selamını getirdim.’ Bir de rakiplerin selamını getirdim” dedi.

“O Ergenekon’da Balyoz’da pek çok generalin apoletini söktün hapse attın İlker Başbuğ’u hapse attın o generallerin apoletlerini sen FETÖ’ye mi taktın”

“Evet ben Demirtaş’ı ziyaret ettim sana mı soracağım” diyen İnce, “Bırak Akşener’i, Karamollaoğlu’nu, Demirtaş’ı bırak seni bile ziyaret ettim. Türkiye’de siyaseti milletin önünde doğruları söyleyerek yaparsan her sorunu çözeriz. Bir general Erdoğan’ı alkışlayınca olmaz. Bu doğru değil dedim apoletleri sökerim dedim ya hiç kimse kusura bakmasın lafımın arkasındayım. ‘Söktüğün apoletleri diyor Apo’ya mı takacaksın’ diyor. Erdoğan ben Apo ile hiç görüşmedim. Dünya görüşüm ayrı. O Ergenekon’da Balyoz’da pek çok generalin apoletini söktün. Hapse attın. İlker Başbuğ’u hapse attın. O generallerin apoletlerini sen FETÖ’ye mi taktın? Kendine güvenen bir babayiğit varsa isteyen dış isteyen iç ekonomi isteyen sanayi konuşalım Erdoğan gel kaçma. Türk, Kürt, Alevi, Sünni kadın erkek sağcı solcu yok. Başörtülü başörtüsüz yok. Adalet herkese adalet. Bu ülkede FETÖ’cüler darbe yapmak istedi kan akıttılar. Rütbeli şahıslarla erleri ve askeri öğrencileri birbirine karıştırmayacağız. Erleri ve askerleri yeniden yargılayacağız. Türkiye’nin cari açığı 55 milyar dolar nüfusunu yüzde 25’i işsiz. 453 milyar dolar borç var” ifadelerini kullandı.

“Ben Cumhurbaşkanı olduğumda kralın adamı değil adamın kralı olacağız”

"Senin sarayını başına yıkarım dedim sarayı yıkacakmış diyor. O kadar masraf etmişsin sarayı niye yıkayım o zihniyeti yıkacağım" diyen İnce, “Sarayı gençlere bilim merkezi yapacağım. Üniversite öğrenicileri size sesleniyorum iki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 29 Ekim’de ve 19 Mayıs’ta 500 TL cumhuriyet bursu alacaksınız karşılıksız. Her yıl 10 bin doktora öğrencisini yurt dışına göndereceğiz. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bu ülkenin tarlalarından bereket fışkıracak. Gençlere iş bulacak sizi gülümseteceğim. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda kralın adamı değil adamın kralı olacağız. Erdoğan Türkiye’yi Washington’dan Moskova’dan yönetiyor. Ben Ankara’dan yöneteceğim. AK Parti’li kardeşlerim elini vicdanına koy Türk tütünü yasaklıyorlar zararlı diye millete Amerikan tütünü içiriyor. Türk tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var. Bu seçimde bir olursak beraber başarabiliriz. Bir oy Cumhuriyetin geleceğidir” dedi.