Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 13:55

Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’u anlatan romanını tanıttı

10.

Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’u anlatan romanını tanıttı

06 Mayıs 2018 13:55

Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan yazar-yönetmen Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’un romanı “Generallerin Gecesi” isimli kitabını anlattı.


Dünyaca tanınmış Bonanza dizisinin yönetmeni olan yazar Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’un romanı “Generallerin Gecesi” isimli kitabını Kocaeli Kitap Fuarı’nda anlattı. Bu kitabı yazmak zorunda kaldığını belirten Kandur, 14 Temmuzda İstanbul’a geldiğini gözlerinin önünde tarihsel olayların gerçekleştiğini söyledi. Gördüklerini yazmamak gibi bir şansının olmadığına değinen Kandur, “15 Temmuzda gösterdiği cesaret sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan dünyada çok popüler bir hale geldi. Kitap İngiltere, Amerika ve Arap dünyasında oldukça iyi satıyor” dedi.


Katılımcıların sorularını cevaplayan Kandur, bir prodüksiyon teklifi olursa 15 Temmuz’un filmini de çekebileceğini de ifade etti. Türkiye’nin Rusya ve doğu bloğunun yanında politik olarak yer alması doğru olcağına dikkat çeken Kandur “Türkiye uzun yıllardır pro-Amerikan bir politika yürütüyordu. Erdoğan’ın bağımsız Türkiye politikası oluşturması çok iyi oldu. Ortadoğu’daki ülkelere umut verdi bu tutum. Sinema bir eğlencedir. Bir mesaj kaygısı taşımaz. Bazı fikirler edinsek de iyi sinema mesaj vermez eğlendirir. Bir film bazen bin kitaba bedeldir. Sinemanın bu anlamda çok güçlü etkisi vardır” diye konuştu.


Konferans sonunda “Generallerin Gecesi” isimli kitabını imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç