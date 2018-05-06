Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’u anlatan romanını tanıttı

Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan yazar-yönetmen Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’un romanı “Generallerin Gecesi” isimli kitabını anlattı.

Dünyaca tanınmış Bonanza dizisinin yönetmeni olan yazar Muhittin İzzet Kandur, 15 Temmuz’un romanı “Generallerin Gecesi” isimli kitabını Kocaeli Kitap Fuarı’nda anlattı. Bu kitabı yazmak zorunda kaldığını belirten Kandur, 14 Temmuzda İstanbul’a geldiğini gözlerinin önünde tarihsel olayların gerçekleştiğini söyledi. Gördüklerini yazmamak gibi bir şansının olmadığına değinen Kandur, “15 Temmuzda gösterdiği cesaret sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan dünyada çok popüler bir hale geldi. Kitap İngiltere, Amerika ve Arap dünyasında oldukça iyi satıyor” dedi.

Katılımcıların sorularını cevaplayan Kandur, bir prodüksiyon teklifi olursa 15 Temmuz’un filmini de çekebileceğini de ifade etti. Türkiye’nin Rusya ve doğu bloğunun yanında politik olarak yer alması doğru olcağına dikkat çeken Kandur “Türkiye uzun yıllardır pro-Amerikan bir politika yürütüyordu. Erdoğan’ın bağımsız Türkiye politikası oluşturması çok iyi oldu. Ortadoğu’daki ülkelere umut verdi bu tutum. Sinema bir eğlencedir. Bir mesaj kaygısı taşımaz. Bazı fikirler edinsek de iyi sinema mesaj vermez eğlendirir. Bir film bazen bin kitaba bedeldir. Sinemanın bu anlamda çok güçlü etkisi vardır” diye konuştu.

Konferans sonunda “Generallerin Gecesi” isimli kitabını imzaladı.