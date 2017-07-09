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09 Temmuz 2017 13:58

Muhtarlar atık pil toplamak için yarışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atık pil toplamaya teşvik için muhtarlar arasında “Atık Pil Toplama” yarışması düzenlendi.

Muhtarlar atık pil toplamak için yarışıyor

09 Temmuz 2017 13:58


Kocaeli’nde atık pillerin, kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) ile hız kesemden devam ediyor. Atık pil toplama çalışmalarına önem veren Kocaeli, bu konuda diğer illere de örnek oluyor. Bu kapsamda atık pillerin mahallelerde ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturulması amacı ile mahalle muhtarlarına yönelik “Atık Pil Toplama Kampanyası” organize edildi. Atık pillerin kaynağında ayrı toplama verimliliğinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; özellikle okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor. Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşları, işyerleri, ticarethaneler ve muhtarlıklar gibi yerlere atık pil toplama kutuları konularak vatandaşlar atık pil toplamaya teşvik ediliyor.


Atık pillerin mahallelerde ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturulması ve vatandaşlara atık pil toplama alışkanlığının kazandırılması amacı ile atık pil toplama kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda vatandaşların kolaylıkla ulaşabildiği kamu temsilcileri olan muhtarlara yönelik düzenlenen kampanya 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başladı. İlimizdeki muhtarlara yönelik gerçekleştirilen “Atık Pil Toplama Kampanyası” 01 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 dönemini kapsayacak şekilde organize edildi. Kampanya süresi sonunda, bulundukları ilçede en çok pil toplayan mahalle muhtarlarına sürpriz ödüller verilecek. Muhtarlar, pil toplama işlemleri ile ilgili olarak, bulundukları ilçe belediyelerinin çevre birimleri ile irtibata geçmeleri gerekiyor.




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