Muhtarlar, Büyükşehir için Başkan Doğan'ı destekliyor

Nevzat Doğan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklaması üzerine muhtarlar basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adaylıklar da belli olmaya başladı. Nevzat Doğan, dün yaptığı açıklamada Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığına aday adayı olduğunu bildirmesi üzerine birçok ilçenin muhtarı bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. İzmit Doğa Park'ta düzenlenen basın toplantısına Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er, Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yıldız, dernek başkanları ve muhtar katıldı.

Birliktelikte Başkan Doğan'ın Büyükşehir başkanlığına destek verdiklerini söyleyen Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, “31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde hepimizin malumu siyasi partilerimiz en iyi adayı sahaya sunmak için birçok yöntem kullanarak tercih yapmaya çalışıyor. Öncelikle yaklaşık 15 yıldır kentimizin her köşesinde abisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Milletvekilliği döneminde mesleği gereği sağlık alanında çok önemli çalışmalara imza atan, ilimizde birçok sağlık ocağı yapılmasında emeği olan 10 yıldır belediye başkanlığı döneminde yakından tanıma fırsatı bulduğumuz bir ilçe belediye başkanının çok ötesinde farklı bir bakış açısı ve geniş bir ufka sahip olan, yapmış olduğu icraatlarıyla ve projeleriyle İzmit halkının takdirini ve güvenini kazanan, muhtar hizmet masası ile ödül alan ve halkımıza giden hizmeti kolaylaştıran, birçok mahalle konağı, köy konağı, yapımına vesile olan Nevzat Doğan'ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz” dedi.

Basın toplantısı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.