Muhtarların gezisi ertelendi

Muhtarların bilgi ve görgülerini arttırmak, ata yadigârları eserleri yerinde görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen gezi ertelendi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan yaptığı açıklamada, "Bu ay içerisinde yapılması planlanan gezinin emperyalist güçler tarafından ülkemize yönelik ekonomik saldırılar nedeniyle yeniden gözden geçirilmesi kararı verilmiştir. AK Parti Genel Merkezimizin tavsiyeleri doğrultusunda bu tür programların gözen geçirilmesi uygun görülmüş ve bu talimatlar ışında belediyemizin muhtarlar için bu yıl için düzenlediği program ileri ki bir tarihe ertelenmiştir. İzmit Belediyemiz milletin kuruşunu ziyan etmeden, az parayla çok proje yapan ve bu anlamda da Türkiye’ye örnek olan bir belediyedir’ dedi.