Müslüm filmi vizyona girmeden satış rekoru kırdı

Vizyona giren ve 15 Ekim'de ön satışa açılan “Müslüm” filmi, 2018 yılının ön satış rekorunu kırdı.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden olan ve “Baba” olarak bilinen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi, vizyona girdi. Ön satışları 15 Ekim tarihinde başlatılan Müslüm filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'de en çok izlenen film olan Ayla'nın yapımcıları Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım, Müslüm filmin de yapımcılığını üstlenirken Can Ulkay ve Ketch ise filmin yönetmenliğini yaptı. Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Son zamanların en çok konuşulan filmler arasında yerini alan Müslüm filmi geçtiğimiz hafta ön satışa açıldı. Biletinial.com tarafından yapılan araştırmalara göre film, 2018 yılının ön satış rekorunu kırdı. Yine yapılan araştırmada “Müslüm” filminin gişede büyük bir seyirci kitlesiyle karşılanacağının beklendiği belirtildi.