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13 Mayıs 2018 14:39

Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer: "Kendi kitabımızı okumayı öğrenmeliyiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Kitap Fuarı’na katılan mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, “Kendimize değer verip, benliği atıp, kendi kitabımızı okumayı öğrenmeliyiz” dedi.

Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer:

13 Mayıs 2018 14:39


Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. kitap Fuarı’nda ’okumak’ üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitap okumak ve bilgi üzerine konuşan İnançer, “Bize öğretilen slogan bilgilerin dışında bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Frankfurt Kitap Fuarı’na gittim. ‘Kitap okumayın’ dedim. Herkes ‘bu ne diyor’ dedi. Size de kitap okumayın demeyeceğim. Onun bunun kitabını okumaktansa kendi kitabınızı okumayı öğrenin. Bunu ne yazık ki, kendimizi pek adam yerine koymamaya alıştığımız için yapamıyoruz. Esma-i Hüsna’yı taşıdığımızı, Allah’ın nefesinden bize ruh üfürüldüğünü, eşrefi mahlukat olduğumuzu unutuyoruz. Biz kendimize değer vermiyoruz. Kendimize değer verip, benliği atıp, kendi kitabımızı okumayı öğrenmeliyiz” dedi.


İşe yaramayan bilginin yük olduğuna da değinen İnançer, "Her yere üniversite açtık ama sonuca bakmak lazım. Bildiğimizin ne kadarını yapıyoruz, her doğru bildiğini işleyen biri var mı içimizde. Öyleyse, bir işe yaramayan bilgi bize yük olmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca bir de zararı var. Herhangi bir sohbet veya münazarada ‘ben senden üstünüm’ ukalalığına yol açar. Halbuki ki bize sorguda, ’ne biliyorsun, ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun’ diye sormayacaklar. Ama ‘ne yaptın’ diye soracaklar. İtiraf ettirmek için soracaklar” diye konuştu.


Her varlığın bir gıdası olduğunu anlatan İnançer, “Sevginin gıdası da ıshardır yani ortaya çıkmaktır. Sevgiyi söylemek gerekir. Ebedi hayata inanıyoruz. Allah verdiğini geri almaz. İmanı o bize verdi. Her iman sahibi belli bir kefaretin ardından sonra mutlaka cennete girer. Acaba diyenin imanı yoktur. Ebedi hayatımızın garantisi imandır. İman rabbin bir ihsanıdır. İbadette irade tesiri vardır dolaysıyla kabule muhtaçtır” şeklinde konuştu.


İnançer söyleşisinin ardından 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurları için kitaplarını imzaladı.




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