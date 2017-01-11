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11 Ocak 2017 18:58

Nalbur dükkanı alevlere teslim oldu

Nalbur dükkanı alevlere teslim oldu

11 Ocak 2017 18:58

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir nalbur dükkanı alevlere teslim oldu. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Derince Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi üzerinde bulunan Celal Güler’e ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanı Bilal Denizci’nin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Bilal Denizci’ye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verilerek müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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