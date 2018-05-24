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24 Mayıs 2018 11:36

Nebi Güdük Gençlik Merkezi’nde yaz okulu açılacak

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Nebi Güdük Gençlik Merkezi’nde yaz okulu hizmeti verilecek.

Nebi Güdük Gençlik Merkezi’nde yaz okulu açılacak

24 Mayıs 2018 11:36


İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesinde yaptırılan Nebi Güdük Gençlik Merkezinde, Ensar Vakfı ile ortaklaşa olarak çocuklar için yaz okulu açılacak. 8 ile 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için açılacak yaz okulu kayıtlarının başladığını söyleyen yetkililer, "2 Temmuz-3 Ağustos tarifleri arasında bir ay süreli yaz okulunda çocuklara Kur’an-ı Kerim, Arapça, İngilizce eğitimi ile spor, yüzme, görsel sanatlar eğitimleri verilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler Bekirdere Üçyol mevkiindeki Nebi Güdük Gençlik Merkezine başvurabilirler” dediler.




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