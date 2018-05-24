Nebi Güdük Gençlik Merkezi’nde yaz okulu açılacak

İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesinde yaptırılan Nebi Güdük Gençlik Merkezinde, Ensar Vakfı ile ortaklaşa olarak çocuklar için yaz okulu açılacak. 8 ile 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için açılacak yaz okulu kayıtlarının başladığını söyleyen yetkililer, "2 Temmuz-3 Ağustos tarifleri arasında bir ay süreli yaz okulunda çocuklara Kur’an-ı Kerim, Arapça, İngilizce eğitimi ile spor, yüzme, görsel sanatlar eğitimleri verilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler Bekirdere Üçyol mevkiindeki Nebi Güdük Gençlik Merkezine başvurabilirler” dediler.