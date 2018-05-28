Necmettin Nursaçan Dilovası’na konuk oldu

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Etkileyici sohbeti Dilovası’ndaki sevenlerine seslenen Necmettin Nursaçan, zaman zaman Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından örnekler sunarak davetlilere duygulu anlar yaşattı. Bütün müminlerin O’nun hayatını örnek alarak yaşantısını şekillendirmesi gerektiğini söyleyen Nursaçan Hoca, Kuran ve sünnet ışığında yaşamanın önemine dikkat çekti.

Necmettin Nursaçan programın sonunda kendisini sevenleriyle buluşturan Başkan Toltar’a teşekkür ederken, programı büyük zevk alarak takip ettiğini ifade eden Başkan Toltar’da verdiği değerli bilgilerden dolayı Nursaçan Hoca’ya teşekkür ederek Çiçek takdim etti