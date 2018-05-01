’Neşeli Günler’ tekrar Kocaeli’ne geliyor

Kocaeli Kitap Fuarı’na hazırlık etkinlikleri kapsamında, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) açık hava sinemasında, Neşeli Günler filmi yayınlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Kitap Fuarı’na en büyük desteklerden biri de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden geliyor. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde Kocaeli Üniversitesi Açık Hava Sinema Günleri etkinliği gerçekleştirilecek. Kocaeli Kitap Fuarı tanıtım etkinlikleri kapsamında yapılacak etkinlikte, Türk sinemasının en beğenilen filmleri arasında yer alan Neşeli Günler’in gösterimi yapılacak. Amfi tiyatro alanında gerçekleşecek etkinlik 2 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da başlayacak. Gösterim sırasında gazoz ve patlamış mısır ikram edilecek.

Etkinlikte ilk yıl Selvi Boylum Al Yazmalım, geçen yıl ise Hababam Sınıfı Tatilde filmleri gösterildi.