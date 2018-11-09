Nevzat Doğan Avrupa Konseyi'nde konuştu

Nevzat Doğan, Avrupa Konseyi'nde ülkemizi temsil etmek için gittiği Fransa'nın Strasbourg şehrindeki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 35. Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu.

Konferansın ikinci oturumunda şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik konusunda sunum yapıp bu konularda İzmit Belediyesi'nin çalışmalarından örnekler veren Başkan Doğan, “Göreve ilk geldiğimiz günden beri şeffaflık ve denetlenebilirliliğe büyük önem veriyoruz. Hükümetimiz de bu konuda oldukça hassastır. Bilgi edinme kanunuyla bilgiye erişimin yolu zorunlu hale getirilerek, dilekçe hakkıyla bu kolaylaştırıldı. Kamu ihale kurumu kuruldu ve bunun denetimleri sağlandı. CİMER adı altında Cumhurbaşkanlığı bilgi edinme iletişim merkezi kuruldu. Her vatandaşın direk cumhurbaşkanlığına başvurup bilgileri geri alma şansı oluşturuldu. Ülkemde bunun gibi bir çok örnekleri sayabiliriz” dedi.

Başkan Doğan, “Yerelde bizler de her yıl ‘hesap veriyoruz' başlığıyla vatandaşlarımızla basın önünde uzun uzun yaptığımız çalışmaları, harcamalarımızı, projelerimizi, vaatlerimizin ne kadarını yerine getirdiğimizi açık açık paylaşıyoruz. Her hafta mahalleri gezip değerlendirmeler yapıyoruz. Bu değerlendirmelerimizi halkın arasında şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ne kadar şeffaf olunursa, ne kadar denetlenebilirse o kadar güvenilir olunur. Türkiye'de belediye başkanlarına şehrin emini, en güvenilir kişisi derler” şeklinde konuştu.