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04 Temmuz 2017 13:10

Nikahlarını Başkan Baran kıydı

Bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyen çiftlerin nikahını kıyan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, onlara nasihatte de bulunarak, “Sevgi ve saygı hep hayatınızda yer alsın” dedi.

Nikahlarını Başkan Baran kıydı

04 Temmuz 2017 13:10


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta içi de bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyen çiftlerin en güzel anlarına ortak oldu. Başkan Baran ilk olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Ömer-Necmiye Yıldırım çiftinin kızları Feyzanur ve Ömer-Anzilha Süzen çiftinin oğlu Yunus’un nikahını kıydı. Çifti mutlu günlerinde yakınları da yalnız bırakmadı.


Başkan Baran daha sonra Çağla Kavallı ve Serkan Durmaz çiftinin nikahını kıydı. Başkan Baran çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ederken, nasihatte de bulundu. Başkan Baran, “Bir ömür mutluluk için ‘evet’ dediniz. Bu mutluluğunuz hep devam etsin. Birbirinize olan sevgi ve saygınız asla azalmasın” ifadelerini kullandı.




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