Nikahlarını Başkan Baran kıydı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta içi de bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyen çiftlerin en güzel anlarına ortak oldu. Başkan Baran ilk olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Ömer-Necmiye Yıldırım çiftinin kızları Feyzanur ve Ömer-Anzilha Süzen çiftinin oğlu Yunus’un nikahını kıydı. Çifti mutlu günlerinde yakınları da yalnız bırakmadı.

Başkan Baran daha sonra Çağla Kavallı ve Serkan Durmaz çiftinin nikahını kıydı. Başkan Baran çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ederken, nasihatte de bulundu. Başkan Baran, “Bir ömür mutluluk için ‘evet’ dediniz. Bu mutluluğunuz hep devam etsin. Birbirinize olan sevgi ve saygınız asla azalmasın” ifadelerini kullandı.