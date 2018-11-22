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Ocakta tutuşan tavadan yangın çıktı anne ve kızı yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ocakta bulunan tavanın tutuşması sonucu meydana gelen yangında anne ve kızı yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ocakta bulunan tavanın tutuşması sonucu meydana gelen yangında anne ve kızı yaralandı.


Olay sabah saatlerinde İzmit, Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu Sokak'taki bir apartmanda kızı A.P. (41) ile yaşayan M.P.(76), mutfaktan dumanlar gördüğünü fark etti. Mutfağa giren ikili, ocakta bulunan tavada tutuşan yağ ile aspiratörün yandığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, elinden yaralanan A.P. ve dumandan etkilenen annesi M.P. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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