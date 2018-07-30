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30 Temmuz 2018 18:09

Ocakta unutulan yemekten çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın korkuttu.

Ocakta unutulan yemekten çıkan yangın korkuttu

30 Temmuz 2018 18:09


Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1815. Sokak’ta Yusuf Karaman’na ait 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Karaman’ın eşi ocaktaki yemeğin altını söndürmeyi unutarak evden çıkarak işine gitti. Karaman’ın evden ayrılmasından bir süre sonra kısık ateşte kaynayan yemek tenceresi tutuştu. Tutuşan tencereden çıkan yoğun dumanın çatıdan çıktığını gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile küçük çaptaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.




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