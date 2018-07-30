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30 Temmuz 2018 16:16

Off-Road yarışında kaza yapan sürücü araçtan sağ kurtuldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışlarında, zorlu parkur içerisinde yarışan bir sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracını devirdi.

Off-Road yarışında kaza yapan sürücü araçtan sağ kurtuldu

30 Temmuz 2018 16:16

Kaza yapan araçtan yara almadan kurtulan sürücünün coşkusu amatör kameraya yansıdı.


Kartepe Maşukiye mevkiinde düzenlenen Off-Road yarışlarında yarışan bir sürücü önüne çıkan engelde hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntü aldığı sırada aracın devrildi. Aracın devrilmesini gören vatandaşlar sürücünün yanına koştu.


Devrilen araçtan çıkan sürücünün coşkusu kameralara yansıdı. Cep telefonu görüntüsünde, araç parkuru hızlı bir şekilde geçiyor. Start kısmını hızla geçen araç yüksek tümsekte zorlanıyor. Daha sonra araç dengesini kaybederek devriliyor. Olay görenler hemen sürücünün yanına koşuyor. Araç sürücüsü araçtan çıkarak coşkulu bir şekilde bağırıyor.




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