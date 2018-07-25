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25 Temmuz 2018 13:24

Öfke krizi geçiren otizmli gence otobüs sürücüsünden örnek müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde yolculuk esnasında öfke nöbeti geçiren otizmli genci gören sürücü, otobüsü durdurarak genci yürüyüşe çıkardı.

Öfke krizi geçiren otizmli gence otobüs sürücüsünden örnek müdahale

25 Temmuz 2018 13:24

25 dakika yürüdüğü genci sakinleştirerek yolculardan alkış alan sürücüyü bir de kurumu ödüllendirdi.


Kocaeli’de belediye otobüsünde seyahat ederken öfke krizi geçiren otizmli genç, sürücüsünün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı. Kandıra Kerpe’den İzmit yönüne hareket eden 800K numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’de görevli otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra yaptığı müdahalelerle Berkay’ı sakinleştirerek herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.



Kriz geçiren Berkay’ı sakinleştiren sürücüye yolculardan alkışlı destek


Otobüs içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, krize giren Berkay Baştan, otobüs içerisinde vatandaşların dikkatini çekiyor. Otobüsün orta kesiminde oturan otizm hastası genç, girdiği krizin etkisiyle bağırmaya başlıyor. Gence yardım etmeye çalışan yolcuların tüm çabası genci sakinleştiremeyince sürücü Yağcı, gencin hava alması için aracını yol kenarında güvenli bir bölgeye çekerek araçtan iniyor. Yolcuların yol kenarına oturttuğu gencin sakinleşmediğini gören sürücü Yağcı, Berkay’ın koluna girerek kısa bir yürüyüş yaptırıyor. Kalabalık ortamdan uzaklaştırdığı Berkay’la bir süre yürüyen sürücü Yağcı ile yol kenarındaki esnaflardan haşlanmış mısır alarak Berkay’a ikram ediyor. 25 dakika süren yürüyüş dönüşünde sakinleşen Berkay, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Olay sonrası tekrar otobüse binerek yola çıkan yolcular, müdahalesi ile genci sakinleştiren sürücü Yağcı’yı alkışlayarak teşekkür ediyor.



Otobüs sürücüsüne plaket verildi


Hastanede müdahalesi yapılan Berkay’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, sürücünün duyarlı davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü’ye sürücü Muhammet Yağcı’nın yaptığı anlamlı davranıştan ötürü teşekkürlerini iletti. Görüşmede otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı’ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.




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