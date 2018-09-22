Oğluna okul pantolonu alamayınca canına kıydı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 ay önce geçirdiği iş kazası nedeniyle işsiz kalan İsmail D., liseye giden oğluna okul pantolonu alamadığı için kendini asarak intihar etti.

Olay Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail D. (45), lisede okuyan oğlunun, okul üniforması olarak kabul edilen pantolondan giymediği için derse alınmadığını öğrendi. Oğlunun durumu anlatması üzerine bunalıma giren baba İsmail D., evin banyosunda kendini asarak intihar etti. Eşini banyoda asılı gören Hafize D., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail D.'nin cansız bedeni emniyet güçlerinin incelemeleri sonrasında morga kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından İsmail D.'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi.