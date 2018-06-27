Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 12:44

Oğlunun gözü önünde eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz’u öldüren polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunun gözü önünde eşini öldüren polis memuru tutuklandı

27 Haziran 2018 12:44


Olay, 25 Haziran’da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, İzmit Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İ.Y., oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Yaşamını yitiren Elif Kaya Yavuz’un ise bugün toprağa verileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç