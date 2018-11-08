Öğrenci yurdunda açılış var

Nevzat Doğan'ın katılımıyla Tepeköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan öğrenci yurdu için resmi açılış yapılacak.

Yaklaşık 3 milyon lira harcanarak yaptırılan öğrenci yurdunun resmi açılışı 12 Kasım pazartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından işletilecek öğrenci yurduyla ilgili konuşan Nevzat Doğan, "Öğrenci yurdu projemizi hayata geçirerek vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Eğitimleri için memleketlerinden gelen öğrencilerimiz için planladığımız öğrenci yurdumuzda onları kendi evlerindeki sıcaklığı hissettirmek için büyük titizlikle çalıştık. Gerek mimarisi gerekse kullanımı açısından çok güzel bir yurt oldu. Belediyemiz tarafından yapılan yurdun öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tepeköy Mahalle konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen öğrenci yurdu 150 kişi kapasiteli. Ayrıca içinde engelli odası, 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler yer alıyor.