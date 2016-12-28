Öğrenciler atıkları kaynağında ayrıştırmayı öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KOÜ ve Çevre Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlediği ayrıştırma projesi Körfez ilçesindeki okullarda başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Kocaeli Kaynağında Ayrıştırma Projesi(KOKAP) Körfez’de bulunan okullarda gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilk tur eğitim çalışmaları 11 okulda yapıldı. İlkokul ve ortaokul düzeyinde yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantıları Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve sınıf öğretmenliğinde okuyan öğrencilerinden oluşan gönüllüler tarafından yapıldı. Proje kapsamında 100. Yıl Atatürk İlkokulu, Uluğbey İlkokulu, Emlak Konut İlkokulu, Özel Körfezim İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu, Fahri Korutürk İlkokulu, Anadolu İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu’nda toplam 2 bin 873 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimler çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından görsel ve interaktif çalışmalar yapıldı. Çöp ile atık arasındaki farkı, yapılan etkinlikle gösteren eğitmenler, öğrencileri çevreye karşı nasıl daha duyarlı olacakları konusunda bilinçlendirdi. Sınıfta örnek atık kutuları oluşturan eğitmenler; öğrencilere hangi atığın çöp, hangi atığın geri dönüştürüleceğini uygulamalı olarak gösterdi.