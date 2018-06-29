Öğrenciler, gönüllü olarak 100 kilogram plastik atık topladı

İzmit’te öğrenciler topladıkları 100 kilogram plastik atığını İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim ettiler. Plastik atıkların doğaya atıldığında asırlarca yok olmadığını, toprağı, suyu ve havayı kirlettiğine dikkat çeken İzmit Belediyesi yetkilileri, “Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın da büyük destek verdiği Türkiye’ye örnek çevre projeleri yapıyoruz. Plastik atıkların kaynağından ayrı şekilde toplanması da bu projelerden biri. Lisesi öğrencileri de bizim bu çalışmalarımızı bildikleri için topladıkları kilolarca plastik kapak ve atığı bize getirdi” dediler.