Öğrenciler, SEKA'da kağıdın yolculuğuna tanık oldu

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), eğitim gören öğrenciler SEKA Kağıt Merkezi'nde kağıdın öyküsüne tanıklık ettiler.

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)'in hazırladığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 'Kocaeli'nde Sanayi ve Doğa'nın Kardeşliği' projesinin 5'inci gün etkinliği Seka Kağıt Müzesi'nde gerçekleşti. TÜBİTAK destekli ‘4004 Doğa ve Bilim Okulları' kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan öğrenciler, Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Kağıt Müzesi'nde medeniyetin ve kültürün taşıyıcısı kağıdın, yaşam hikayesini gördü.

BİLSEM'in öğrencileri için hazırladığı ve 6 gün süren etkinlikler kapsamında ‘Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm' konusu işlendi. Etkinliklerin 5. gününde BİLSEM'de eğitim gören özel yetenekli 18 öğrenci ile birlikte çevre ve köy okullarından 18 öğrenci, Seka Kağıt Fabrikası alanında Büyükşehir tarafından kurulan ve Türkiye'nin endüstriyel dönüşüm mirasının müzeye dönüştüğü projede hem bilgi sahibi oldu, hem de öğrenirken eğlendi. 36 öğrenci burada günlük hayatın hemen her anında kullanılan kağıdın selülozdan kağıda meydana gelişini yerinde gördü.

Sabah saatlerinde Seka Kağıt Müzesi'ni ilgi ve merakla inceleyen öğrenciler, öğleden sonrada açılan origami, makedo, kağıt hamurundan nesneler ve put put kayık gibi atölyelerde becerilerini gösterdi. Atölyelere Gebze Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri ve İzmit Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri liderlik yaptı. Öğrenciler burada gördüklerini arkadaşlarına ve ailelerine de anlatacaklarını, onları da buraya getireceklerini, kağıdın nasıl oluştuğunu mutlaka onlara da göstermek istediklerini söyledi.