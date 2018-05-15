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15 Mayıs 2018 15:47

Öğrenciler suyun önemine dikkat çekti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faik Şahenk İlk Öğretim Okulu’nda düzenlenen Su Kaşifleri Projesinde öğrenciler suyun önemine dikkat çekti.

Öğrenciler suyun önemine dikkat çekti

15 Mayıs 2018 15:47


Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan Faik Şahenk İlk Öğretim Okulu’nda Su Kaşifleri Projesi kapsamında Su Festivali düzenlendi. Su kaynaklarının korunması ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen festivalde öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçesine stant kuruldu.


Suyla ilgili projeler geliştirdiler


Öğrencilerden oluşan koronun konser verdiği festivalde öğrenciler oluşturulan stantlarda geri dönüşüm ürünlerinden ürünler yaparken, boyama, kedi evi gibi projeleri öğretmenleriyle birlikte yaptı. Suyun tasarruflu kullanılmasıyla ilgili projeler geliştiren öğrenciler, hazırladıkları projeleri katılımcılara sundu. Su kaplumbağası, muhabbet kuşunun da bulunduğu stant kuran öğretmenler, öğrencilere doğanın korunmasıyla ilgili de bilgi aktardı.


Karabacak stantları gezdi


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, okul bahçesinde düzenlenen Su festivali etkinliğine katılarak öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi. Öğrencilerle bir araya gelen Karabacak, okul duvarına asılı, “Suya sözümüz var” yazısına el basarak, “Yaptığımız hizmetlerde sözümüz sözde kalmıyor. Suyun tasarruflu kullanılması çok önemli. Su hayattır diyorum ve bu projede yer alan eğitimcilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.


Türkiye finaline katılacak


Projeyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Sağdıç, “Suyun kaşifleri projesi dünyanın 12 ülkesinde gerçekleştiriliyor. Her okul bu anlamda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyor ve bu etkinlikler üzerinden puanlama yapılıyor. Biz şu anda Türkiye’de dünyada 5. Sıradayız. İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılacağız. Buradan başarı elde etmemiz ile birlikte ise dünya finaline katılarak ülkemizi temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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