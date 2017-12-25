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25 Aralık 2017 12:33

Öğrenciler, yerli malına dikkat çektiler

İzmitli öğrenciler yerli malına dikkat çekmek için semt pazarında tezgah başına geçip satış yaptılar.

Öğrenciler, yerli malına dikkat çektiler

25 Aralık 2017 12:33


Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası nedeniyle pazarcı esnafıyla birlik tezgah arkasına geçip vatandaşları yeri malı kullanmaya davet ettiler. Okul Müdürü kerim Öz ile birlikte semt pazarında tezgah açan 1. sınıf öğrencileri, “Yerli malı yurdun malın herkes onu kullanmalı” diyerek satış yaparken İzmit Belediyesi Zabıta yetkilileri de miniklere destek oldular. Öğrencilerin örnek davranışı vatandaşlar tarafından taktirle karşılanarak tezgahlardaki yerli malı ürünler kısa süre içinde satıldı.




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