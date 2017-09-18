Öğrenciler Zabıta ekiplerine emanet

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri de okulların önlerinde göreve başladı. Yaya, motorize ve taşıt olmak üzere 68 kişilik Büyükşehir Zabıta ekibi, öğrencilerin mağdur olmamaları için gün boyu hizmet veriyor. Araç sürücüleri ve yayaların rahat trafik geçişini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Zabıta ve Ulaşım denetim ekipleri iş başında. Okullarına gitmek isteyen öğrencilerin sorun yaşamaması için Büyükşehir Zabıtası trafik geçiş noktalarında yayalara ve sürücülere yardımcı oluyor.

Zabıta ekipleri araç sürücülerini yönlendirerek trafikte herhangi bir sorun yaşanmasının da önüne geçiyor. İzmit şehir içindeki Leyla Atakan, Cumhuriyet, Hürriyet, Cengiz Topel ve İnönü caddelerinde Zabıta Dairesi Başkanlığından 3 zabıta komiseri, 3 zabıta amiri, 30 yaya devriye, 7 adet çekici araçta 14 zabıta, 13 motorize ekip, 5 zabıta ekip otosunda 5 zabıta memuru ile toplam 68 kişilik ekip görev yapıyor.

Zabıtaları görev başında ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Zabıta Daire Başkanı Serhan Çatal ve ekibinden son durum hakkında bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutladığını ifade eden Bayram, “Kocaeli Büyükşehir olarak tüm ekiplerimizle öğrencilerimizin okullarına giriş çıkışları sırasında zabıta görevlilerimiz yardımcı oluyor. Uygunsuz park eden araçlar, ekiplerimizce çekiliyor. Kent içi trafik ekiplerimizin bu kontrolleri sayesinde rahatladı. 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin şehrimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.