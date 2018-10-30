Öğrencilerden atık pil kampanyasına anlamı destek

Ulusal Egemenlik İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, örnek bir davranışta bulunarak onlarca kilo atık pil topladılar. Öğretmenleri Soner Çil ile birlikte topladıkları 50 kilogram kullanılmış pilleri İzmit Belediyesi yetkililerine teslim eden öğrenciler, “İzmit Belediyesi tarafından okulumuzda verilen çevre eğitiminde kullanılmış pillerin içindeki ağır metallerin kontrolsüz şekilde çevreye atıldığında suyu, toprağı ve havayı kirlettiğini öğrenmiştik. Eğitimin ardından arkadaşlarla konuşup evimizdeki ve komşularımızdaki pilleri toplamaya başladık. Yaklaşık bir ay içinde 50 kilogram atık pil toplayarak bunları İzmit Belediyesi'ne teslim ettik. Böylelikle çevremiz kirlenmemiş olacak. Çevre bize büyüklerimizden emanet bırakıldı. Biz de gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir şekilde bırakmak zorundayız” dediler.

İzmit Belediyesi yetkilileri, öğrencileri örnek davranışlarından dolayı kutladılar. İzmit'te 10 ay içinde 5 ton atık pil toplandığı kaydedildi.