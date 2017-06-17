Öğrencilerden Başkan Üzülmez’e Babalar günü sürprizi

Yaklaşan Babalar günü öncesi Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren bilgievi öğrencilerini makamında ağırladı. Babalar günü sebebiyle gerçekleştirilen ziyarete Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay, Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri eğitmenleri ve öğrencileri katıldı. Sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyetin altını çizerek minik misafirlerini ağırlayan Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü’nün gerçekleştirdiği biribirinden güzel faaliyetlerden dolayı eğitmenlere teşekkür etti.

Çocuk Kulübü’nü temsilen ziyarete katılan öğrenciler Sevda Aşkar, Eren Akkurt, Ceren Doğan, Emir Özbayraklı, Eray Özbayraklı ve Zeynep Köksal ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Üzülmez, kitap okumanın insan yaşamındaki önemine değinerek, bu anlamda çocukların gelişimi adına desteklerini sürdüreceğinin mesajını verdi.

Çocukların neşesi ve sürpriz ziyaretleri ile moral depoladığını belirten Başkan Üzülmez, “Ülkemizin en önemli sermayesi yüreği sevgi dolu ve bilgiye aç çocuklarımızdır. Sizleri teşvik etmek ve okullarımızın yükünü hafifletmek için bizler varız. Yeter ki siz derslerinizi de ihmal etmeden başarılarınıza devam edin. Her zaman yaptığınız işin en iyisini yapın ve hayallerinizin peşinden koşun” dedi.